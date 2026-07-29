Polițist din Maramureș, rezultate remarcabile la competiția „Traversarea Tarniței”

Comisarul-șef de poliție Vasile Buciuman, din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Maramureș, a obținut rezultate remarcabile la competiția sportivă „Traversarea Tarniței”, desfășurată pe lacul Tarnița.

Polițistul maramureșean a demon­strat că disciplina și pregătirea din viața profesională se reflectă și în activitatea sportivă. Acesta s-a clasat pe locul al V-lea în proba de 1.500 de metri înot și pe locul al VIII-lea în proba de 6.000 de metri Stand Up Paddle (SUP).

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au evidențiat faptul că performanța colegului lor este rezultatul muncii și al perseverenței.

„Rezultatele obținute confirmă că pregătirea, perseverența, ambiția și dorința de autodepășire sunt valori care se reflectă atât în activitatea profesională, cât și în performanța sportivă. Aceste calități îl definesc deopotrivă ca polițist și ca sportiv. Îl felicităm pentru rezultatele obținute și pentru exemplul pe care îl oferă!”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.