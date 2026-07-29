Șantierul care va elimina coșmarul de pe A1

Ultimul lot dintre Margina și Holdea prinde contur

Lucrările avansează pe ultimul lot lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea, sectorul care îi obligă în prezent pe șoferi să părăsească autostrada și să ocolească pe DN68A. Unul dintre cele două tuneluri ale proiectului a fost deja excavat, iar constructorii au intrat într-o nouă etapă.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a prezentat miercuri stadiul lucrărilor pe sectorul lipsă al autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea.

Excavarea ambelor galerii ale tunelului 1 a fost finalizată, iar constructorii au început lucrările la structura rutieră. Stadiul de execuție al acestui tunel depășește 90%.

La tunelul 2, mai sunt de excavat aproximativ 270 de metri pe galeria executată de UMB și 107 metri pe galeria executată de partenerul bosniac Euro Asfalt. În paralel cu excavarea, continuă lucrările de hidroizolație, armare și betonare a căptușelii finale.

Pentru aceste etape sunt organizate câte trei fronturi de lucru, urmând să fie deschis și al patrulea, în timp ce excavarea se desfășoară în continuare în zece fronturi, pe ambele galerii”, transmite DRDP Timișoara.

De asemenea, cele patru portale ale tunelurilor sunt finalizate, urmând etapa de amenajare arhitecturală.

Avans la partea de drum

Lucrările la partea de drum au avansat semnificativ. O mare parte din stratul superior al fundației a fost deja realizată, iar pentru protejarea acestuia și prevenirea apariției fisurilor a fost aplicată o peliculă specială de emulsie bituminoasă.

Această etapă pregătește terenul pentru așternerea viitoarelor straturi de asfalt.

Pe șantier a început și montarea instalațiilor pentru uzina în care vor fi produse grinzile prefabricate necesare podurilor și pasajelor. În total, pe acest lot vor fi folosite 442 de grinzi, iar uzina va putea fabrica până la șase grinzi de 40 de metri pe zi.

Tot pe șantier va funcționa și o stație de asfalt, care va produce mixtura asfaltică necesară lucrărilor, astfel încât asfaltarea să poată fi realizată în ritm susținut și în condiții optime.

Veriga lipsă de pe A1

Sectorul Margina–Holdea, cu o lungime de 9,13 kilometri, este ultima verigă lipsă a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva. Tronsonul include două tuneluri pentru fauna sălbatică, o soluție tehnică adoptată pentru protejarea habitatului urșilor. După finalizarea lucrărilor, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

În prezent, circulația pe A1 este întreruptă între Margina și Holdea, iar șoferii sunt nevoiți să ocolească pe DN68A, un drum intens circulat pe care se formează frecvent ambuteiaje.

Finalizarea tronsonului va elimina singura întrerupere de pe Autostrada A1 dintre Sibiu și Nădlac și va permite circulația exclusiv pe autostradă între centrul țării și frontiera de vest.

(sursa: Mediafax)