208 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 208 locuri de muncă vacante.

Se caută: ambalator manual, ajutoare bucătari, asistent personal al persoanei cu handicap grav, bucătari, cameristă hotel, cusător piese din piele și înlocuitori, dulgher (exclusiv restaurator), fierar betonist, funcționar administrativ, îngrijitor spații verzi, muncitori necalificați, operator introducere, validare și prelucrare date, operator la mașini-unelte semiautomate și automate, programator fabricație/lansator fabricație, vânzător, dar și consilier instituții publice, con­si­lier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, electrician exploatare reţele electrice, inginer automatist, inginer electroenergetică, inginer mecanic, manager de întreprindere socială, specialist în domeniul calității, specialist marketing.

Învățământul primar – Fără studii (42):

• ambalator manual (5)

• femeie de serviciu (2)

• îngrijitor spații verzi (2)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (4)

• maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (6)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (5)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1)

• tapiţer (8)

• tâmplar universal (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (72):

• ajutor bucătar (1)

• asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (1)

• brutar (10)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (6)

• cusător piese din piele și înlocuitori (9)

• dulgher (exclusiv restaurator) (6)

• fierar betonist (1)

• funcţionar administrativ (1)

• îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (1)

• lăcătuş mecanic (1)

• lucrător comercial (7)

• lucrător gestionar (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator introducere, validare şi prelucrare date (1)

• operator la maşini-unelte cu comandă numerică (1)

• patiser (5)

• tapiţer (2)

• tâmplar universal (4)

Studii liceale – Liceu de specialitate (8):

• director magazin (1)

• logistician responsabil comenzi (1)

• mecanic auto (1)

• şef agenţie comercială (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• ucenic (1)

• vânzător (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (38):

• alpinist utilitar (3)

• asistent manager (2)

• casier (1)

• croitor (3)

• dispecer centru de alarmă (1)

• femeie de serviciu (1)

• instructor de fitness (1)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (4)

• lucrător comercial (8)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• operator la mașini-unelte semiautomate și automate (2)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• recepționer medical (1)

• specialist în achiziţii (1)

• șef schimb (1)

• şofer de autoturisme şi camionete (5)

• vânzător (2)

Studii Liceale – Şcoală specială (4):

• lucrător sortator deşeuri reciclabile (2)

• ospătar (chelner) (2)

Studii Profesionale –

Școală Profesională (27):

• agent de securitate (8)

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.) (1)

• ajutor bucătar (2)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (3)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (2)

• lucrător comercial (2)

• mecanic auto (1)

• stivuitorist (1)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• ucenic (2)

Studii Postliceale (5):

• asistent medical generalist (4)

• ospătar (chelner) (1)

Studii Universitare (12):

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală (2)

• electrician exploatare reţele electrice (1)

• inginer automatist (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• specialist în domeniul calității (1)

• specialist marketing (2)