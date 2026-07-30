A început asfaltarea unui nou drum din Moisei cu restricții de circulație

Muncitorii au dat startul lucrărilor de asfaltare pe drumul din zona Izvorul Dragoș, o nouă investiție prin care se continuă modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Moisei.

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și realizarea unui covor asfaltic de calitate, circulația rutieră este închisă temporar pe tronsonul cuprins între podul de la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și podul de la Brandis. ”Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura pe ruta alternativă, iar participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră din zonă. Îi rugăm pe locuitorii din zonă să își mute autoturismele în zona în care circulația va rămâne permisă, pentru a permite utilajelor să execute lucrările în cele mai bune condiții și fără întârzieri. Știm că astfel de lucrări creează un disconfort temporar, însă acestea sunt necesare pentru a oferi un drum modern, sigur și durabil, de care se vor bucura toți cei care locuiesc în zonă și toți cei care îl tranzitează”, au punctat cei din primăria comunei.