Calificare facilă

AFC Chieșd – CSM Sighetu Marmației 1-4 (1-3)

CSM Sighetu Marmației, formație care evoluează în eșalonul al treilea, s-a impus cu scorul de 1-4 (1-3) în deplasare, în fața echipei FC Chieșd, în primul tur din Cupa României. Deși diferența de la final a fost de trei goluri, partida a fost echilibrată în multe momente, iar gazdele au oferit o replică bună.

FC Chieșd a început mai bine și a deschis scorul în minutul 3, prin Ciprian Pavel, însă avantajul nu a durat prea mult, fiindcă în minutul 19, Vlad Mihalcea a restabilit egalitatea. CSM Sighet a preluat treptat controlul jocului, iar în minutul 29 Alex Oltean a înscris pentru 1-2. Același jucător a punctat din nou cinci minute mai târziu, ducând scorul la 1-3. Rezultatul final a fost stabilit în minutul 88, când Paul Coza a înscris pentru 1-4.

CSM Sighetu Marmației: Suto – Abiodun, Chika, Oltean, Cacior, Mărieș, Mănescu, Mihalcea, Makongo, Gherasim, Coza. Rezerve: Palfi, Codrea, Lazăr, Tout, Cobărzan, Veciunca, Brașoveanu, Coș, Popescu. Antrenor: Flavius Sabău.