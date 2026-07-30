Cetăţean din Baia Mare amendat după ce a abandonat gunoiul lângă o eco-insulă

În urma sesizărilor transmise pe rețelele de socializare și în grupul dedicat problemelor de salubrizare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere a anunțat că o persoană surprinsă abandonând deșeuri în apropierea unei eco-insule a fost identificată, invitată la sediul autorității competente și sancționată contravențional, conform prevederilor legale. De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat că persoana în cauză nu este cetățean al municipiului Baia Mare. ”Acest caz confirmă faptul că o parte dintre deșeurile abandonate în jurul eco-insulelor provin și de la persoane din alte localități sau de la agenți economici care depozitează necorespunzător deșeurile, provocând mizerie și disconfort locuitorilor”, au menționat reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș. Aceş­tia recomandă cetăţenilor să transmită sesizări, fotografii şi informaţii atunci când observă astfel de situaţii.