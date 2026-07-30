Cetăţean din Baia Mare amendat după ce a abandonat gunoiul lângă o eco-insulă

În urma sesizărilor transmise pe rețelele de socializare și în grupul dedicat problemelor de salubrizare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere a anunțat că o persoană surprinsă abandonând deșeuri în apropierea unei eco-insule a fost identificată, invitată la sediul autorității competente și sancționată contravențional, conform prevederilor legale. De asemenea, în urma verificărilor s-a constatat că persoana în cauză nu este cetățean al municipiului Baia Mare. ”Acest caz confirmă faptul că o parte dintre deșeurile abandonate în jurul eco-insulelor provin și de la persoane din alte localități sau de la agenți economici care depozitează necorespunzător deșeurile, provocând mizerie și disconfort locuitorilor”, au menționat reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș. Aceştia recomandă cetăţenilor să transmită sesizări, fotografii şi informaţii atunci când observă astfel de situaţii.