Comuna Ariniș își va asigura energia necesară funcționării din surse proprii

Primăria Ariniș are în derulare un proiect de construire a unui parc fotovoltaic ce îi va asigura o bună parte din necesarul de energie pentru funcționarea instituțiilor subordonate. De asemenea, în completarea acestei investiții, administrația mai are în plan și realizarea unor capacități de stocare a energiei, pentru o eficiență mărită.

”Avem în lucru un parc fotovoltaic de 400 de kw. Investiția, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro, este realizată prin Ministerul Energiei. Am predat amplasamentul pentru montarea efectivă a panourilor. După finalizare, parcul va asigura energia necesară pentru iluminatul public și instituțiile publice ale comunei: școală, primărie, cămine culturale etc. Deci vom avea acoperit din energia produsă peste 80% din consumul necesar. De asemenea, avem pregătit și un proiect pentru stocarea energiei în baterii, tot pe 400 de kW și atunci chiar vom avea asigurat necesarul de energie din surse proprii. Iluminatul stradal ne consumă cea mai mare parte de energie, că ăla merge noaptea și este consum direct din sursa lor momentan”, ne-a precizat Gheorghe Mureșan, primarul din Ariniș. Lucrările de branșare vor fi finanțate de primărie, din bugetul propriu.