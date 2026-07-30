CS Minaur, remiză cu Sănătatea Cluj într-un joc amical

CS Minaur Baia Mare a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), partida amicală disputată miercuri pe teren propriu cu Sănătatea Servicii Publice Cluj.

Băimărenii au revenit după pauză, iar Raul Șteau a restabilit egalitatea în minutul 50.

CS Minaur: Grigorie – Iosif, Radu, Fărcășan, Mureșan, Krausz, Toma, Stănescu, Șteau, Calotă, Buziuc. Pe parcurs au mai intrat: Șuldac, Breban – Mocanu, Lazăr, Bă­lan, Vitan, Dat, Ilcu, Mercioiu, Buhai, Chinde și Badici.

În primul meci de pregătire, Minaur a fost învinsă în deplasare de FC Bihor Oradea, scor 4-2.

Următorul amical este programat pentru 8 august, pe teren propriu, în compania formației FC Unirea Dej.