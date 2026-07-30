Două Românii. Trei. Poate mai multe

Nu, nu ne mai tromboniți, nu ne mai aruncați că facem discurs revanșard, dezbinăm, că vedem probleme unde nu-s. Dumneavoastră nu vedeți că nu mai avem un singur popor? Că rar, la mari necazuri, revenim și redevenim unul, altfel suntem…mai multe foaite de români? Nu e vorba de caste. Nu e vorba de clase sociale. Nu e vorba de grupuri de interese. Ba, o fi și astea, dar nu așa.

Din păcate, avem un popor român de pălmași. Oameni care lucrează în economia reală, fie ei zidari sau proprietari de firme, ce au de-a face cu Statul numai în sens negativ: Statul acesta le ia, nu le dă. Impozite, taxe, tot ce se poate. Avem apoi un popor de angajați ai Statului. Nu, n-au nicio vină, clar sunt printre ei profesioniști și oameni care contribuie la bunăstare, fac proiecte europene, le verifică, contribuie. Dar ei sunt liniștiți, destinși, Statul veghează pentru ei, lor Statul le mai și dă! Le ia taxe, impozite etc, dar e mai drăgălaș așa… mai prietenos, hai. În fine, mai avem o Românie, cea de afară. Foarte frustrată, care vrea răzbunare, vrea schimbarea ordinii, vrea să facă ordine aici. O dată, de două ori pe an, acea Românie vine acasă. Și se lovește de realități. Am auzit face-to-face impresii reale. Avem și noi prietenii noștri duși. Unii ne spun că Țara asta e un mare rahat și nu mai vor să vină. O fac an de an, dar nu mai vor. Alții se minunează, spun că nu sunt atât de curate și de iluminate noaptea orașe italiene ca Baia Mare… O fi, să vedem ce văd de data asta, când nicio regulă de circulație nu mai e ca anul trecut, iar unele străzi sunt mai desfundate ca ulițele din cătunele din Poienile de sub Munte…cele de odinioară, nu de acum.

Numai că toți cei de mai sus, care n-au nicio vină în alegerile făcute, ba nici alții n-au în alegerile lor, au un numitor comun: țara asta și ima­ginea ei, dată de…da, din păcate de mass-media. Nici măcar ea nu e total vinovată! Pentru că sistemul concurențial cere să fii mai interesant ca celălalt, pentru că nu poți doar să periezi și nici să dai cu parul, imaginea României e …bombastică. Și-n sens bun, și-n sens rău. Iei o știre și ai impresia că e regulă generală. Crezi că o meserie sau o clasă socială e coruptă din rădăcini pentru un exemplu televizat. Nu, nu e așa. Există profesioniști și lichele în toate domeniile, în toate clasele sociale, în toate Româniile de mai sus.

Și acum…mo(n)stre! Ca să vedeți cum ajungem noi să vedem o țară doborâtă, distrusă, anihilată. Titluri de presă! Patru români din Marea Britanie au dat 449 de spargeri în 10 luni și au furat bunuri de un milion de lire sterline./ Un sat din Spania cu doar 45 de case oferă oamenilor casă gratuită și loc de muncă. /Directori ai APIA suspendați din funcții după ce au fost trimiși în judecată de DNA./ PSD a făcut plângere penală împotriva guvernului Bolojan pentru că și-ar fi depășit atribuțiile./ „Preluăm elevi la liceu cu media 10, dar ei nu știu nici de 5. Nu știu să completeze înscrierea la Bac, nu știu ce înseamnă „subsemnatul”./ Cine e șeful Uzinei de armament Plopeni săltat de DNA pentru mită – frezor, știe rusă, 16.000 de lei salariu./ Deficitul bugetar s-a redus abrupt la 2% din PIB în primele șase luni./ Situație fără precedent – Trei autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului. De ce? (clickbait…)./ Ați prins ideea, nu mai insistăm. Cu așa știri, da, e Apocalipsă în România. A fost nevoie ca Ambasada României în SUA să genereze o știre normală și să arate că deși fotbaliștii români au privit FIFA World Cup la Tv cu noi, tot am participat noi, românii. Designerița română din Slatina Rafaela Pestrițu a fost cea care a creat toaletele dansatoarelor de la concertul Shakirei. No așa! Rooomâniiiia! Rooomâniiia!