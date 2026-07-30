Recenta ediție a sărbătorii Muntelui organizată de autoritatea locală din Groșii Țibleșului a fost considerată, în ciuda vremii schimbătoare, o reușită totală, un vârf.
Primarul Nicolae Burzo ne spune că a avut peste 500 de participanți, din care 250 au urcat și coborât dinspre Zagra, alții spre Târlișua, alții la Groși. Alt termen de comparație cu ani anteriori: sus pe vârf s-au întâlnit zece primari din România plus unul din Republica Moldova, nouă preoți și doi diaconi, plus 12 maici. Plus un senator și un deputat.
Ecouri de la Ziua Muntelui la Groșii Țibleșului
Recenta ediție a sărbătorii Muntelui organizată de autoritatea locală din Groșii Țibleșului a fost considerată, în ciuda vremii schimbătoare, o reușită totală, un vârf.