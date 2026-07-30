Ecouri de la Ziua Muntelui la Groșii Țibleșului

Recenta ediție a sărbătorii Muntelui organizată de autoritatea locală din Groșii Țibleșului a fost considerată, în ciuda vremii schimbătoare, o reușită totală, un vârf.

Primarul Nicolae Burzo ne spune că a avut peste 500 de participanți, din care 250 au urcat și coborât dinspre Zagra, alții spre Târlișua, alții la Groși. Alt termen de comparație cu ani anteriori: sus pe vârf s-au întâlnit zece primari din România plus unul din Republica Moldova, nouă preoți și doi diaconi, plus 12 maici. Plus un senator și un deputat.