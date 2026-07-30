Lucrările de consolidare seismică a unui nou bloc din Vișeu de Sus, în plină desfășurare

Execuția proiectului de consolidare seismică a unui nou bloc cu risc din Orașul Vișeu de Sus este în plină desfășurare. Reprezentanții autorității locale au făcut o verificare în teren.

”Am verificat șantierul blocului T2, unde ritmul de execuție este foarte bun, iar echipele lucrează intens pentru respectarea graficului stabilit. În această etapă se desfășoară demontarea șarpantei, pregătirea aticului, precum și montarea plasei sudate pe fațada clădirii, în vederea executării lucrărilor de torcretare, una dintre cele mai importante operațiuni pentru consolidarea structurală a imobilului”, au menționat cei din administrația publică. Aceste investiții, realizate prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS), înseamnă mai multă siguranță pentru locatari, clădiri modernizate și condiții de locuire considerabil îmbunătățite. ”Ne bucurăm să vedem că, după etapa de proiectare, lucrările au intrat într-un ritm susținut și vom continua să monitorizăm îndeaproape fiecare fază a execuției”, au completat autoritățile.