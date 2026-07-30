Ordin de începere modernizare drum Botiza-Groși

Autoritățile locale din comuna Botiza au ajuns la faza în care au dat ordin de începere a lucrărilor la reabilitarea drumului intercomunal de trecere spre Groșii Țibleșului, singurul drum ce leagă Maramureșul istoric de Țara Lăpușului.

Era nevoie, în urma abuzurilor, a transportului masiv de lemn, drumul e grav afectat în câteva locuri, cu șanse reale de surpare din moment în altul. Finanțarea e asigurată prin programul Saligny, dar nu se cunoaște când încep lucrările. Tot aici, în colaborare cu vecinii Șieu și Poienile Izei, se organizează un ADI pentru înființarea rețelei de gaz, dat fiindcă magistrala a ajuns pe Valea Izei.