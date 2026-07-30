Primarii s-au bucurat că primesc activele REMIN. Motiv de fericire?

Contradictoriu, periculos, păgubos!

Ani și ani la rând, pe fondul datoriilor istorice acumulate, primăriile din Maramureș unde au existat activități miniere au sperat că primesc active ale REMIN. Cel mai recent, primarul din Cavnic a militat pentru recuperarea terenurilor, cu clădirile aferente. E de bine?

Problema cea mare e că acele clădiri sunt în mare parte, după decenii, nişte ruine, nesigure, periculoase. Pe alocuri, la Nistru de exemplu, afectate de extragerea de fier, sunt de ocolit, nu de folosit. Cicârlău, Tăuții-Măghe­răuș, Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Borșa și alții au sperat la restitutio in integrum. Acum deja se pune problema, deși practic au fost doar vorbe, nu s-a întâmplat nimic. Dar să ne întrebăm: au ce face primarii cu clădirile și cu activele? Devin ele o șansă de dezvoltare sau o povară? Prima mostră o luăm exact de unde s-a făcut vâlvă, la Cavnic. Oprim mașina la podul cel nou de la supermarket, ne uităm sub el… În stânga, clădiri REMIN, sub pod vin ape cu vasarâș de la fosta flotație. Ele vor reveni de drept Primăriei, care de-acum încolo va plăti toate amenzile de mediu posibile, pentru poluarea râului Cavnic! Ceva de gen se petrece în Băiuț. Acolo, primarul Kristiana Bertoti ne-o spune pe șleau: “Nu cred că am eu ce face cu toate vasarâșurile și iazurile și haldele, nu noi le-am făcut. Da, ne-ar ajuta cabana de la Tocila și cantina, mai pot fi reabilitate, în rest sunt niște ruine periculoase. Eventual ne-ar mai ajuta galeria aceea de exploziv, să facem un mic muzeu din ea, în rest, nu le vrem”.

Oarecum similar, probabil Cicârlăul ar vrea pompele de apă ale REMIN pentru Ilba și Handal, dar numai până vine magistrala de Baia Mare. Dar Tăuții s-ar alege cu… stațiile de epurare de întreținut și de operat? O cheltuială imensă, o muncă sisifică. Recea cu iazurile și haldele legendare? Recea va începe să capete amenzile pentru poluarea cu steril ce nu s-au mai dat pentru că n-aveau cui? O anomalie. De altfel, Alin Bârda, primarul din Baia Sprie, ne spunea odinioară că da, el ar vrea terenurile ocupate de REMIN, dar eliberate, nu așa. Da, le ocupă un procent mare din localitate, cu mina, iazul, dar așa cum sunt, chiar devin o povară pe comunități. Singurii Baia Mare ies în profit oarecum, cu sediul REMIN, dar mai vorbim când vedem costurile reabilitării clădirii. Nici Borșa nu prea are ce mărețe construcții să recupereze, poate blocul din Baia Borșa unde e încă sediul, ba ar scăpa de necazurile birocratice cu blocurile ce nu pot fi reabilitate din cauza proprietă­ții. Dacă cineva ar fi atent, iar primarii ar avea susținere parlamentară, lucrurile s-ar schimba. Dacă REMIN ar renunța la ceea ce e totuși realist și palpabil, nu la ruine, nu la halde, am constata că de exemplu, drumul “județean” Băiuț-Botiza nu e realizabil, nu se va reabilita niciodată pentru că sunt porțiuni mari din acel drum “județean” intabulate ba de REMIN, ba de Romsilva. E un simplu exemplu. În rest, vorba primarilor, să-și păstreze ruinele și iazurile, și vasa­râșul…