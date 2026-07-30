Toleranță zero față de cei care aruncă deșeuri ilegal în Borșa

Zilele trecute a fost identificată și amendată o persoană care a abandonat deșeuri în zona podului de la Valea Florilor din Borșa. ”Este de neînțeles cum, în condițiile în care colectăm săptămânal deșeurile din poartă în poartă și există un centru de colectare la dispoziția tuturor, unii aleg să transforme natura într-o groapă de gunoi. Cei care cred că pot arunca deșeurile pe ascuns trebuie să înțeleagă un lucru: vor fi identificați și vor plăti. Nu vom tolera distrugerea mediului și lipsa de respect față de Borșa și borșeni”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa. Controalele vor continua, iar fiecare persoană surprinsă abandonând deșeuri va fi sancționată conform legii, fără excepții, a mai precizat primarul.