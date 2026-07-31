Bani pentru plata lucrărilor prin PNDL

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat zilele acestea lucrări în valoare totală de 57.235.117 lei, pentru 66 de facturi. Acestea au fost depuse prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

”Continuăm să susținem investițiile care răspund nevoilor comunită­ților locale. Modernizarea infrastructurii publice înseamnă servicii mai bune pentru cetățeni și condiții mai bune de trai în fiecare localitate”, a mai subliniat ministrul Dezvoltării. În cadrul ce­lor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului. Din Maramureș au primit fonduri pentru plata lucrărilor două UAT-uri. Este vorba despre Oarța de Jos – 177.143 lei și Bogdan Vodă – 21.780 lei.