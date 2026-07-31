Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat zilele acestea lucrări în valoare totală de 57.235.117 lei, pentru 66 de facturi. Acestea au fost depuse prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – a anunțat ministrul Cseke Attila.
”Continuăm să susținem investițiile care răspund nevoilor comunităților locale. Modernizarea infrastructurii publice înseamnă servicii mai bune pentru cetățeni și condiții mai bune de trai în fiecare localitate”, a mai subliniat ministrul Dezvoltării. În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului. Din Maramureș au primit fonduri pentru plata lucrărilor două UAT-uri. Este vorba despre Oarța de Jos – 177.143 lei și Bogdan Vodă – 21.780 lei.
Bani pentru plata lucrărilor prin PNDL
Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat zilele acestea lucrări în valoare totală de 57.235.117 lei, pentru 66 de facturi. Acestea au fost depuse prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – a anunțat ministrul Cseke Attila.