Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI a paralizat activitatea unui întreg sector economic

• Președintele Consiliului Județean Maramureș solicită o intervenție legislativă urgentă în domeniul cadastrului

De peste două săptămâni, nefuncționarea sistemelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a paralizat activitatea unui întreg sector economic. Atacul cibernetic a scos din funcţiune, începând de marţi, 14 iulie, toate sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Profesioniștii care depind de aceste servicii nu mai pot înregistra lucrări, finaliza tranzacții sau desfășura activități esențiale, însă obligațiile fiscale și salariale continuă să curgă în mod normal. Clienții și imobiliarii români resimt puternic efectele blocajului de la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Agenţii imobiliari spun că miza este mult mai mare: mii de cumpărători de locuinţe noi, care aveau antecontracte semnate şi trebuiau să încheie contractele de vânzare până la 31 iulie pentru a beneficia de TVA de 9%, riscă să rateze termenul şi să plătească diferenţa până la cota de 21%, adică mii sau chiar zeci de mii de euro în plus.

În județul Maramureș sunt afectați aproximativ 330 de agenţi autorizați în domeniul cadastrului și topografiei, aproximativ 30 de notari publici și angajații acestora. Practic, este vorba despre câteva mii de persoane a căror activitate depinde direct de funcționarea sistemelor ANCPI.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a transmis parlamentarilor de Maramureș o scrisoare deschisă prin care solicită susținerea unui demers legis­lativ de urgență destinat protejării firmelor autorizate în domeniul cadastrului și topografiei, al birourilor notariale și al angajaților acestora, grav afectați de blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În scrisoarea transmisă parlamentarilor, președintele Consiliului Județean Maramureș propune adoptarea, în actuala sesiune parlamentară extraordinară, a unui amendament legislativ. Acesta ar trebui să permită ca, pe întreaga perioadă în care sistemele ANCPI sunt indisponibile, statul să suporte sau să compenseze contribuțiile sociale aferente firmelor autorizate și birourilor notariale afectate.

„Nu oamenii trebuie să plătească pentru incapacitatea statului. Cei care își desfășoară activitatea cu bună-credință, își plătesc taxele și respectă legea nu pot fi obligați să suporte costurile generate de nefuncționarea unui sistem public. Avem nevoie de o soluție legislativă rapidă și aplicabilă la nivel național”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Totodată, măsura trebuie să garanteze că angajații nu vor pierde vechimea în muncă, drepturile de pensie sau asigurarea medicală și să fie aplicată printr-o procedură simplă și unitară.