Din râul Săsar s-au „pescuit” circa 30 de cauciucuri

O captură impresionantă au făcut angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş (SGA), zilele trecute. Din râul Săsar, zona dintre Podul Viilor şi Podul Industriei, au fost scoase circa 30 de cauciucuri.

Acestea au fost aduse la mal şi s-a luat legătura cu autorităţile băimărene. Societatea Drusal este cea abilitată să ridice cauciucurile scoase de cei de la SGA. Anvelopele au fost identificate în urma sesizării venite din partea unui cititor al cotidianului Graiul Maramureşului. Acesta a semnalat prezenţa deşeurilor în râul Săsar şi chiar a exemplificat situaţia prin fotografii. Sesizarea a ajuns şi la SGA. La faţa locului s-a deplasat un delegat al instituţiei care a constatat existenţa cauciucurilor în albia minoră. Oficialii SGA au precizat că de salubrizare răspund şi cei din administraţia locală. Astfel, Ordonanța de Guvern nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, la Articolul 8 prevede: ”Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primăriile au obligația să asigure, în condițiile legii: curățenia și salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”