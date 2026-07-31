Mesaj sincer şi direct pentru guvernanți de la Cupșeni

Autoritatea locală din comuna lăpușeană Cupșeni se luptă cu lipsa fondurilor, cu încurcături cu firme ce ar lucra și nu prea.

Așa se face că, la vizita noastră, primarul Nicolae Bude a ținut să transmită ceva guvernanților: „Eu zic așa. Ori să ne susțină Guvernul cum trebuie, ori să ne comaseze. Blocaje. Datorii. Am încercat cu austeritate. Nu se simte, nu-i suficient. Să se hotărască ce fac cu noi, așa nu se mai poate”, afirmă primarul. Investiția cu bani Saligny e blocată, din cauza nerespectării proiectului și a neînțelegerilor cu firma. Alt conflict e cu satul aparținător Ungureni, unde majoritatea localnicilor nu vrea proiect de alimentare cu apă, doar 110 familii din 500 ar fi semnat acord.