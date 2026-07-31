“Nu e chiar așa un dezastru…”, zise președintele “Nu cred”, nouă, Mioriței

Cu noi am lămurit: n-avem Guvern de două luni, în timp ce toți vor binele țării, de la cel ce ar trebui să propună prim-ministru la cei ce ar trebui să-l ofere. Am început să avem greve. Bani nu, greve da. Motorina a sărit de 10 lei litrul, în curând ajunge la prețul vinului. Uniunea Europeană stă cu ochii pe noi și așteaptă să vadă de ne ținem de cuvânt. Apoi, taie sau nu din bani. Adică avem așa: nu avem bani, ne împrumutăm cu dobânzi, dar când cineva ne-ar da bani, dar pun condiții, nu-i vrem. Am doborât trei drone rătăcite și ne simțim de parc-am fi Războinicii Luminii, omițând că am mai avut câteva duzini care au trecut, căzut, arat. Ca la sport. Câștigăm un meci, suntem eroi. Pierdem…am fost furați. Citat din Nicușor Dan, despre situația țării: „Nu e așa un dezastru…” Dar stați așa. Om fi noi cei mai trăsniți, prostalăi și mai corupți din Lumea asta? La noi sunt toate necazurile, adunate ghem? Așa să fie? Sau ne victimizăm după datină, ne plângem de milă, dar nu suflăm în batistă, că poate apare motiv de chef și ne-o trebe’ s-o punem pe țambal?

Să vedem ce pătimesc alții. Rusia are penurie de combustibil și importă, ei fiind printre producătorii mondiali, ba instalează toalete la cozile imense, de kilometri, de la benzinării. Acum, populația care era ferită de „operațiunea specială” e brusc rănită, au fost lovite depozitele de marfă și nu mai vine coletul din China! Ce barbarie, dom’le! Cum să tai Temu? Ce, suntem sălbatici? Însuși Putin a sărbătorit Ziua Marinei nu pe vapoare, pe submarine, ca pe vremuri, ci într-o curte, cu un banner în spate ce înfățișa măreția unui submarin… Statele Unite sunt și ele în șah, au câștigat de atâtea ori războiul cu Iranul că și-au pierdut toți aliații, inclusiv Israelul care spune ironic că interesul lor e ca SUA să-și ducă singuri războiul acolo. În Columbia, a câștigat fotoliu de senator o fostă actriță porno, Amarantha Hank, pe numele de scenă. E ceva! Spania și Franța au parte de cele mai groaznice incendii, ce scapă de sub control. Criza combustibililor generată de SUA în strâmtoarea Ormuz generează idei și soluții prin care acea zonă maritimă să fie ocolită. Dubai va construi un port prin care să se ocolească strâmtoarea. Turcia încearcă la fel, un canal de 45 de kilometri între Marea Neagră și Marea Marmara. Saudiții, la fel, ar face magistrală de petrol prin deșert, Georgia la fel, careva tot va reuși. Israelul a transferat în secret un Iron Dome Emiratelor Arabe Unite, spre stupoarea propriilor cetățeni.

Dar nimic din toate acestea nu le-am fi aflat fără aportul presei. Nu râdeți, nu râdem. Sau ba da, râdeți cu noi. Care presă s-ar duce și ea în concedii, îi e cald și ei, s-ar odihni. Așa că a transferat din muncă dragului de AI. Uite aici titlu, mostră de logică și de „așa nu”: Canibalismul este dăunător pentru sănătate. Poate duce la colapsul unei populații. Ce bine că ne-a zis… Asta era o paranteză, să revenim la oițele noastre. Observați diferența dintre problemele noastre și ale celorlalți? Ați simțit-o? E diferența dintre Acțiune și Lipsa de acțiune, eventual Reacțiune. Ne e Miorița balada noastră națională? Cea cu ciobanul fatalist? Este.

Ziceam că n-avem Guvern de două luni și se ceartă tot ca proștii, ca-n prima zi. O revistă britanică a numărat prim-miniștrii ţărilor europene, din 2016 încoace, jigniți fiind că Marea Britanie e la al șaptelea. Campionul european absolut e România, cu…13 prim-miniștri din 2016 încoace! Păi și să nu-l crezi pe președintele Dan, citat mai sus, că „nu e chiar așa un dezastru”? Păi să-l mai cităm o dată: „Nu cred că a avea un șef civil (n.r.-la serviciile secrete) e o chestiune așa de importantă”. Și-am încălecat pe-o șa… hop ș’așa, Mioriță dragă mioară!