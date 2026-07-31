Podul de pe Unirii se se va finaliza în septembrie, dau asigurări autorităţile

Pe șantierul de la Podul Unirii din Baia Mare se lucrează bine, proiectul a ajuns la o fază importantă, spun autorităţile băimărene. A început turnarea elevației (parte a unui zid, a unei pile sau a unei culee de pod situată deasupra terenului) la culeea (ce susține calea de acces pe pod) de pe malul drept al Săsarului. Asta după ce culeea de pe malul stâng are deja elevația turnată.

Toate celelalte faze de lucrări care s-au executat până acum s-au desfășurat în condițiile tehnice prevăzute în proiect. Reprezentanții primăriei au verificat stadiul lucrărilor în teren. ”Vin cifele cu beton aici mai ceva ca trenurile în Gara de Nord, pentru că se toarnă la foc continuu. Încercăm astfel să ne ținem de termenul asumat. Practic, după ce turnăm această elevație la culee mai urmează câteva faze importante până ce, din 17 august încolo, sperăm să putem monta grinzile, cele 11 grinzi și apoi dalele betonate dintre grinzi, urmând ca încet, încet să ne pregătim de turnarea plăcii de suprabetonare. Practic, vreau să spun că lucrările aici sunt în termen și ceea ce ne-am asumat atunci când am început demolarea podului și am spus că vom finaliza această investiție într-un termen de 4 luni de zile, putem spune că, până în momentul de față, termenul este respectat. Ba mai mult, poate că suntem cu un mic avans de câteva zile, dar nu vrem să ne hazardăm în a da alte pronosticuri. Important este că din 15 septembrie încolo, până la sfârșitul lunii septembrie, vom putea să circulăm pe acest pod”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.