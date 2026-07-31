Se asfaltează zona Pieței Universității (Buclă)

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în vederea executării lucrărilor de asfaltare în zona Pieței Universității (Buclă), unde în ultimele luni au fost realizate intervenții la rețelele de utilități, vor fi instituite restricții de circulație după cum urmează: în zilele de 1 și 2 august 2026, sâmbătă și duminică, pentru frezarea carosabilului în zona Pieței Universității, pe bulevardul Independenței și pe tronsoanele cuprinse între străzile Dr. Victor Babeș – Victoriei, respectiv Iuliu Maniu – Târnavelor; în nopțile de 3 spre 4 august și 4 spre 5 august 2026, luni spre marți și marți spre miercuri, pentru asfaltarea zonei frezate și turnarea stratului de uzură. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.