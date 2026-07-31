Sprijin pentru comunităţile preşcolare în judeţul Maramureş prin programul „Start în educaţie”

În perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, 56 de comunități vulnerabile din județul Maramureș sunt incluse în proiectul „Start în educație”, cel mai amplu program național dedicat educației timpurii, derulat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom. Programul urmărește să ofere copiilor preșcolari șanse mai bune la educație încă din primii ani de viață, prin intervenții complementare care sprijină simultan copilul, familia, grădinița și cadrele didactice.

Activitățile programului includ distribuirea de resurse educaționale pentru copiii preșcolari, sesiuni de educație parentală în cadrul „Școala Părinților”, dotarea grădinițelor cu kit-ul educațional „ABC Grădi” și formarea cadrelor didactice în cadrul unui curs acreditat.

„Ghiozdănel cu viitor” pentru copiii preșcolari

Fiecare copil preșcolar inclus în program primește un „Ghiozdănel cu viitor”, care cuprinde materiale educaționale moderne și adaptate nevoilor de dezvoltare ale vârstei. Rechizitele, cărțile, jocurile educative și materialele pentru activități practice îi ajută pe copii să învețe prin joacă și să își dezvolte abilită­țile cognitive, motrice și sociale. Intervenția urmărește să încurajeze participarea constantă la grădiniță și să ofere familiilor resurse care susțin continuarea învățării și acasă.

„Participarea la proiectul Start în educație a adus un plus de valoare activităților desfășurate la grupă. Materialele educaționale primite au stimulat interesul și implicarea copiilor în procesul de învățare. Proiectul a contribuit la dezvoltarea competențelor copiilor prin activități atractive și interactive”, a declarat un cadru didactic.

„Acest proiect a fost o experiență foarte frumoasă pentru copilul meu. Materialele și activitățile propuse l-au ajutat să învețe prin joc și să participe cu entuziasm la activitățile de la grădiniță. Apreciem implicarea cadrelor didactice și oportunitățile oferite copiilor”, a povestit un părinte.

Grădinițe dotate cu materiale educaționale

58 de grădinițe din program au primit kitul educațional „ABC Grădi”, care conține materiale educaționale și jocuri adaptate vârstei copiilor. Resursele contribuie la dezvoltarea limbajului, motricității, atenției și colaborării între copii, sprijină procesul de învățare într-un mod interactiv și oferă educatorilor instrumente suplimentare pentru lucrul cu preșcolarii, fiind integrate în activitățile zilnice.

„Proiectul Start în educație a adus multă bucurie în grupa noastră și a fost un sprijin real atât pentru copii, cât și pentru noi, educatorii. Materialele și ghiozdanele primite au făcut activitățile mai atractive, iar cursurile dedicate părinților au întărit colaborarea dintre familie și grădiniță. A fost o experiență valoroasă, care ne-a reamintit cât de important este să lucrăm împreună pentru binele fiecărui copil”, a relatat un educator.

„Proiectul a fost o experiență foarte frumoasă pentru familia noastră. Copilul s-a bucurat enorm de ghiozdănelul primit, iar activitățile din cadrul școlii părinților ne-au oferit ocazia să învățăm lucruri utile într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Ne bucurăm că am făcut parte din acest proiect și apreciem sprijinul oferit copiilor și părinților deopotrivă”, a adăugat părinte.

Ateliere pentru părinți și resurse pentru consolidarea relației părinte–copil

În cadrul componentei „Școala Părinților”, părinții participă la ateliere de educație parentală, unde discută despre dezvoltarea emoțională a copiilor, comunicarea în familie și metode de sprijin adaptate vârstei preșcolare. Programul oferă părinților acces la instrumente practice și resurse care pot fi folosite în activitățile de zi cu zi cu cei mici, precum Ghidul părinților pentru educația timpurie. Totodată, aceștia au acces la o bibliotecă video cu tutoriale disponibile online pe canalul Youtube Start în educație, resursă disponibilă tuturor părinților interesați să susțină dezvoltarea copiilor între 0 și 6 ani.

Cadre didactice formate pentru a susține întreaga comunitate

37 de educatori din județul Maramureș participă la cursul acreditat „Bune practici în educația parentală”, prin care își dezvoltă competențele de colaborare cu părinții și metodele de lucru centrate pe nevoile copilului. Aceștia devin, la rândul lor, resurse valoroase pentru părinți și comunități, consolidând legătura dintre grădiniță, familie și copil. Programul contribuie la consolidarea relației dintre familie și grădiniță și susține crearea unui mediu educațional bazat pe comunicare, empatie și implicare activă.

„Recomand cu drag cursul Bune practici în educația parentală! A fost o experiență valoroasă, care mi-a oferit idei și instrumente practice pentru o comunicare mai bună cu copiii și părinții. Am apreciat modul clar și empatic în care au fost prezentate informațiile și atmosfera deschisă, în care am putut împărtăși experiențe și învăța unii de la alții. Am plecat de la acest curs cu mai multă încredere și cu soluții pe care le aplic cu succes în activitatea de zi cu zi”, a declarat un cadru didactic participant.

Cadrele didactice au la dispoziție și un ghid de activități pentru părinți și educatori – „Joc și Joacă – mișcare și distracție pentru cei mici”. Începând din acest an, părinții, educatorii și specialiștii au acces la startineducatie.ro, primul hub național dedicat educației timpurii din România, lansat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom. Platforma oferă gratuit resurse și instrumente pentru părinți, educatori și grădinițe: de la ghiduri și activități practice, la webinare, cursuri și programe de mentorat dedicate dezvoltării copiilor în primii ani de viață.

”Start în educație” vine în sprijinul a 240.000 de copii cu vârste între 3-6 ani, 50.000 de părinți, 9.000 de educatori și 4.500 de grădinițe din comunită­țile defavorizate din toată țara. Ajuns la al patrulea an de implementare, „Start în educație” continuă să dezvolte un model integrat de intervenție care susține accesul copiilor vulnerabili la educație timpurie de calitate. De asemenea, programul contribuie la întărirea parteneriatului dintre familie, școală și comunitate și promovează importanța primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor.

Localitățile din județul Maramureș care au beneficiat de proiect în anul școlar 2025 – 2026: Ariniș; Baia Mare; Baia Sprie; Băsești; Bicaz; Boiereni; Botiza; Breb; Budești; Cărbunari; Cetățele; Chechiș; Chelința; Coltău; Corni; Costeni; Cupșeni; Dănești; Dumbrăvița; Fersig; Finteușu Mic; Groși; Groșii Țibleșului; Libotin; Mogoșești; Ocna Șugatag; Plopiș; Pribilești; Răzoare; Rogoz; Rohia; Rona de Jos; Rozavlea; Rus; Sarasău; Satu Nou de Jos; Satu Nou de Sus; Satulung; Săbișa; Săpânța; Seini; Sugatag; Șindrești; Șisești; Șurdești; Tăuții de Sus; Târgu Lăpuș; Țicău; Unguraș; Ungureni; Valea Sasului; Va­lea Scradei; Viile Apei; Vișeu de Jos; Vișeu de Sus.