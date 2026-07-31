Un nou loc destinat familiilor din Borșa , pe final

În Cartierul Râturi – Borșa, în zona blocurilor, noul spațiu destinat copiilor și familiilor este aproape finalizat. Locul de joacă este amenajat, mobilierul urban a fost mon­tat, iar gazonul dă deja un aspect plăcut întregii zone. ”Mai avem de realizat asfaltarea și marcajele, după care investiția va fi complet finalizată. Fiecare proiect dus la bun sfârșit arată respect pentru borșeni și o dovadă că, împreună, putem transforma Borșa într-un oraș mai frumos și mai primitor”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borşa.