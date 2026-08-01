Angajaţii din spitale au suspendat greva generală

Sindicaliștii din Sănătate au suspendat, în cursul zilei de vineri, greva generală declanșată zilele trecute. Asta după ce au obținut, într-o anumită măsură, rezolvarea principalelor probleme cu care se confruntă și care reprezentau obiectul protestelor.

”Greva nu este încheiată, ci doar suspendată. Conflictul rămâne deschis și va continua în situația în care apare un nou proiect de lege și este la fel de prost. Sau dacă se va continua cu acest proiect de lege, atunci vom continua și noi cu aceste activități de protest. Ne-am atins câteva obiective. În primul rând, am obținut creșterea numărului de personal în sistem – deblocarea angajărilor. Parlamentul a aprobat modificarea legii prin care se permit angajările în sistemul medical. Este o primă revendicare rezolvată. A doua este Legea Salarizării Unitare. După discuțiile de joi, de la Ministerul Sănătății cu cei de la Ministerul Muncii și de la Banca Mondială, s-a ajuns la concluzia că mai mult de 40% din angajați pierd bani. Astfel, a venit și o recunoaștere din partea Guvernului că această lege e proastă și că nu are ce să o mai continue în forma asta, așa că s-a ajuns la ideea că trebuie făcută o nouă Lege a Salarizării Unitare. La asta se va lucra pe viitor. Avem promisiunea partidelor politice că nu vor vota această lege în forma actuală, deci avem o deschidere spre discuții la Parlament. Etapa următoare de dialog o vom purta cu Parlamentul. Practic, am obținut retragerea din spațiul public a ideii de Lege a Salarizării elaborată de Ministerul Muncii cu Guvernul Bolojan. Toată lumea a abandonat această pistă, motiv pentru care nu are rost să continuăm în acest moment greva”, ne-a declarat Mircea Ciocan, președinte executiv al Sanitas Maramureș. Totuși, în cazul în care noua Lege a salarizării, dacă va fi una, nu va fi pe placul lor, atunci protestele vor fi reluate, a mai precizat sindicalistul.