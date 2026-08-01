Derby maramureșean, în turul II din Cupa României

Federația Română de Fotbal a stabilit programul jocurilor din turul II al Cupei României. Fază în care vom avea parte de un derby județean pe cinste, cel dintre CSM Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare. Meci care se va disputa miercuri, 5 august, începând cu ora 17.30, pe Stadionul Solovan.

Dacă CSM Sighetu Marmației joacă a doua partidă oficială, după ce în primul tur a eliminat, în deplasare, pe AFC Chieșd (4-1), pentru CS Minaur este primul joc oficial, unul în care Paul Pîrvulescu și elevii acestuia își propun calificarea în turul următor. La fel își dorește și formația pregătită de Flavius Sa­bău, care are avantajul că evoluează pe teren propriu.

La finalul săptămânii, CSM Sighetu Marmației avea stabilit un joc de verificare împotriva celor de la Unirea Dej. Amical care a fost contramandat tocmai din aceste considerente, jocul oficial din Cupa României cu Minaur.

Program Cupa României, turul II (miercuri, 5 august, ora 17.30): CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare; Lotus Băile Felix – Crișul Sântandrei; CS Timișul Șag – Unirea Sântana; CSM Caransebeș – Minerul Lupeni; Viitorul Cluj – SCM Zalău; Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia; CIL Blaj – ACS Mediaș; Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani; FC Păușești Otăsău – CSM Târgu Jiu; ACSO Filiași – Oltul Curtișoara; Dunărea Giurgiu – Cetatea Turnu Măgurele; Axiopolis Cernavodă – Agricola Borcea; Dunărea Călărași – Înainte Modelu; AF Bolintin-Vale – Progresul Spartac; Progresul Mogoșoaia – Voința Crevedia; CS Păulești – CS Tunari; Petrolul Berca – CSO Băicoi; FC Pucioasa – Flacăra Moreni; CS Domnești – Olimpic Zărnești; Corona Brașov – CSM Săcele; Unirea Braniștea – Sporting Liești; CSM Adjud – KSE Târgu Secuiesc; Aerostar Bacău – Viitorul Onești; CS Gheorgheni – Ceahlăul Piatra Neamț; Bradul Putna – USV Iași.