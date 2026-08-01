Diocou Soumare: „Sunt convins că mă va ajuta foarte mult să cresc în cariera sportivă”

Unul dintre transferurile importante realizate de CS Minaur în această vară este cel al extremei dreapta Diocou Soumare Mamadou Lamine, handbalist format în Spania și trecut pe la cluburi importante precum FC Barcelona, Rhein Neckar Löwen, La Rioja și FC Porto.

Noul jucător al băimărenilor spune, într-un interviu apărut pe pagina de socializare a clubului, că alegerea de a veni la Minaur reprezintă un pas important în cariera sa. „Pentru mine, această schimbare reprezintă o oportunitate excelentă de a continua să evoluez în carieră”.

Handbalistul recunoaște că și prezența antrenorului Nuno Farelo a cântărit în decizia sa de a semna cu Minaur. „Cred că este un antrenor grozav, cu o viziune foarte clară și multe cunoștințe de handbal. Sunt convins că mă va ajuta foarte mult să cresc în cariera sportivă”, a spus noul jucător al echipei băimărene.

Despre noul său club, Soumare vorbește numai în termeni apreciativi. „Știu că Minaur este un club cu istorie, emblematic și de mare succes în România, care a câștigat numeroase titluri. De aceea, este o onoare să port culorile acestui club important”, a mai afirmat acesta.