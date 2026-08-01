Discuții aprinse în Consiliul Local Baia Mare pe tema acordării titlului de Cetățean de onoare unor „revoluționari”

Aleșii locali au avut pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” pentru opt persoane având calitatea de ”Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. Discuțiile au fost aprinse.

Proiectul a fost inițiat de primarul municipiului, Doru Dăncuș, care a explicat: ”Pe mine m-au convins acești oameni și de aceea am inițiat acest proiect de hotărâre. Dar pe dumneavoastră ca și consilieri locali nu vă obligă nimeni să adoptați acest proiect de hotărâre”. Aleșii locali, reprezentanți ai USR, nu au fost însă de acord cu edilul. ”În documentația pe care am primit-o pentru a-i numi cetățeni de onoare pe aceștia nu apar informații legate de faptele individuale ale fiecăruia dintre ei, pe care să le cunoaștem și noi, să vedem care au fost pericolele extraordinare la care s-au expus, individual, pentru fiecare. La aceleași riscuri s-au expus poate și alți cetățeni care au ieșit în stradă atunci și pe aceia nu îi facem cetățeni de onoare”, a spus consilierul local Sorin Ilieș. Și ceilalți colegi de partid au fost împotriva adoptării acestui proiect de hotărâre: ”În ședința de Consiliul Local Baia Mare, împreună cu colegii mei de partid, am votat împotriva proiectului privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare unui număr de opt deținători de certificate de revoluționar. Cu tot respectul pentru persoanele propuse, consider că beneficiile de care acestea se bucură în baza statutului de revoluționar, inclusiv indemnizațiile prevăzute de lege, reprezintă deja o formă importantă de recunoaștere din partea statului. În opinia mea, în Baia Mare nu putem vorbi despre o Revoluție în sensul propriu al cuvântului, ci despre o manifestare pașnică desfășurată în contextul transferului de putere din decembrie 1989. Din acest motiv, nu am considerat oportună acordarea unei distincții suplimentare din partea municipiului”, a explicat și Radu Trufan, ales local din partea USR. Robert Cotos a fost în asentimentul colegilor de partid. ”În Baia Mare, evenimentele din Decembrie 1989 și tranziția de putere s-au desfășurat în mod pașnic. Considerăm că un astfel de titlu nu își are justificarea în acest context. Respectul nostru deplin și recunoștința veșnică merg către eroii martiri ai municipiului și județului nostru, care au făcut sacrificiul suprem”. Cu toată opoziția celor menționați, proiectul de lege a trecut cu votul celorlalți consilieri prezenți.