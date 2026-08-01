Gura lumii☺Egalitate. Dar nu pentru căței

În timp ce unii băimăreni se căznesc să parcheze unde pot, să închirieze de la Primărie un loc, sunt străduțe unde nu există problema. Icicolo, locuri adhoc de parcare s-au trasat și se plătesc, sunt monitorizate. Pe aceeași stradă, mai sus, în dreptul vilelor, locatarii ce au unul sau două garaje sub case parchează în stradă. Doamne feri să lași mașina acolo, cheamă toate instituțiile publice posibile, poate chiar și CEDO. Se petrece în mai multe locuri din oraș, repetăm, în timp ce alții respectă reguli peste reguli.