Lucrări de reabilitare, într-un stadiu avansat pe Valea Izei

În această vară, Maramureșul este în plin șantier. Zilele trecute, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a fost prezent pe DJ 186, la organizarea de șantier pentru reabilitarea tronsonului dintre Bârsana și Vadu Izei.

Drumul a intrat în șantier în primăvară, iar astăzi lucrările sunt deja într-un stadiu avansat. Pe întregul tronson dintre Bârsana, Nănești, Oncești și Vadu Izei se lucrează la fundațiile drumului, la canalizarea pluvială, la podețe și poduri, la devierile de trafic și la pregătirea platformei rutiere. Pe o bună parte a traseului se așterne deja balastul stabilizat, stratul care pregătește fundația pentru straturile de asfalt prevăzute în proiect. La final vor exista: două benzi de circulație moderne și sigure; trotuare pentru pietoni; piste pentru biciclete; canalizare pluvială; poduri și podețe reabilitate; accese refăcute la proprietăți; un drum care va putea fi numit, în sfârșit, drum turistic. Șantierul de pe Valea Izei este al treilea mare șantier deschis în acest moment pe drumurile județene, alături de: DJ 182B Baia Mare – Coaș, unde reconstruim podul de la Cătălina și intervenim în zona Hagău; DJ 108A Gârdani – limita cu județul Sălaj; DJ 186 Bârsana – Vadu Izei.