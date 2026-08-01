Niște babe. Surde la durerea poporului. Oarbe la nevoi. Incoerente, incompetente

Nu mai știu cum să fac să jignesc mai rău clasa politică, urcă-n mine o furie surdă, oarbă, așa ca ei, ca politrucienii ce se comport ca niște babe ce s-au certat pe viață în fața blocului și acum nu fac altceva decât să umble să povestească pe celelalte, cât de surde, proaste, oarbe și de curve au fost în tinerețe. Reciproc, pentru că nu e nici una babă (politică) mai bună ca alta, să ne înțelegem. În cazul de față, cu combustibilul sărit peste 10 lei litrul, nu contează al cui politician ești, dacă tu ai altă agendă, alt circ de purtat decât să ajuți Țara, ești un Monstru. De babă.

Cum e posibil, stimate c…ve politice, să ignorați cu nesimțire Voința Poporului?! V-o spun oamenii la fiecare buletin de știri, de la cei de pe stradă la nonconsumabilii analiști: Gata cu scandalul, treceți la muncă!! Ați lătrat destul, luați-vă Dreptatea de partid și vă ștergeți cu ea unde vreți, la oricare extremitate! România are investiții și șantiere începute ce stau și nu se termină, iar voi puneți în pericol ultimii bani disponibili, cei europeni, că pe ceilalți i-ați păpat, tot câte 10% din fiecare investiție, sunt duși în apartamente în Dubai, în case pe lacul Cuomo, în mașinuțe pe numele mătușii. Cum nu vă e rușine, cum nu vă înghite pământul când vedeți instituții ce nu mai au bani de salarii, când vedeți șantiere părăsite, când vedeți cum ies românii cu 3-4 produse la limita expirării în coșul gol din supermarket, să continuați să lătrați cât de curvă e capra vecinului?! Nu vă e pic de rușine? Veți lăsa un imens pârjol, ca strămoșii în calea tătarilor, un pustiu în care vor mai rămâne doar primăriile cu agentul agricol și bibliotecara, plus directorul de școală. Vă vor pleca din țară până și popii, că n-o să mai aveți din ce-i plăti! Voi nu înțelegeți că dați foc Țării?!

Și dac-am avea probleme majore, ca alții. Vă avem doar pe voi, Problema Majoră a României! Incompetenți, lași, babe surde și oarbe la durerea poporului! Uitați-vă-n jur să vedeți probleme! Ucraina e bombardată și atacată, a rămas fără bărbați, duc la oaste adolescenți. Rusia și-a ucis poporul, la fel, pentru orgoliile unui zănatic, aduce nord-coreeni să lupte. Spania și Franța ard și ne mulțumesc public că le trimitem pompieri. Țările arabe rămân fără principala lor monedă-petrolul din cauza unor sălbatici ce vor să ruineze economia Lumii. Țările sărace din Asia își exportă efectiv poporul, îi vedeți aici, pe șantiere sau cu cutia în spinare, pe biciclete. Cele sud-americane la fel, dar îi trimit spre America de Nord să facă orice, de la agricultură la trafic de orice. Africa se vinde la bucată, revin dictatorii, se sug resursele de către mari companii din lumea noastră, în timp ce popoarele sunt îndrumate spre exod sau războaie civile. Iar noi, noi, în mijlocul Lumii Civilizate, vrem să fim bananieri sau ne îndreptăm într-acolo, din cauza incompetenței voastre, a scandalurilor de babe din fața blocului! Rușine să vă fie! O țară europeană ce și-a vândut toate resursele, de la teren agricol la pădure, de la petrol la minerale, ce și-a îndepărtat forța de muncă, numai ca să trăiască bine o clasă politică și o parte din armata lor de vot?

Închei cu tăieturi din versurile poetului erou Călin Nemeș, din opera rock Lanțurile a trupei Krypton, o scanare a societății românești făcută în 1990. Total recognoscibilă azi. ”Am început să mă tem de cei care se tem de mine./Nimeni n-ajuta pe nimeni,Totu-i orgoliu şi jale/, Greșelile sunt colective, Pedepsele sunt nominale/(…) Gratis e numai durerea,Și foarte scumpe sunt toate./ De vrei să te-njure poporul, Înjură-l de libertate./(…)Minciuni și clevetiri și bârfe, La tribunale poarta robă hoții,/Ne vom ticăloși cumva cu toții,/Vom fi un neam de delatori și târfe.(…)” Va urma. Că-i musai. Babelor.