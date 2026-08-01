Proiecte și evoluții în direcția turismului la Botiza

Botiza a fost o atracție în turismul rural, după 1990, grație acelor organizări cu sprijin exterior, gen Operation Villages Roumaines. Apoi, s-a diluat puțin activitatea, la un moment dat înfloritoare. Gazdele o recunosc, de când cu opreliștile guvernamentale, de când cu voucherele discutabile, a scăzut turismul în Botiza. Dar satul continuă să spere, să încerce. La acest moment, se face un proiect pentru ADR Nord Vest pentru un centru spa, în zona terenului de sport, la drumul spre Groșii Țibleșului. Și un parc de aventură, cu telescaun și piste pentru biciclete. Aflăm de asemenea că familia germană, cea cu teren mult, case tradiționale și fermă de vaci a vândut afacerea (văzusem pe site-uri mari și celebre oferta) și da, au plecat, dar a venit o familie din Brașov care continuă afacerea, povestea.