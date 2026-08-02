Autoturism cuprins de flăcări în parcarea unei benzinării din Hideaga

Un autoturism a fost distrus de un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă, 1 august, în parcarea unei stații de carburanți din localitatea Hideaga. Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la benzinărie şi nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Fărcașa și ai Punctului de Lucru Șomcuta Mare, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, autoturismul ardea în totalitate. Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, fără ca focul să se extindă la stația de carburant aflată în imediata apropiere.

Potrivit ISU Maramureș, cauza probabilă a incendiului a fost un scurt­circuit electric provocat de un cablu defect sau neizolat corespunzător.

În urma incidentului s-au înregistrat doar pagube materiale, fără victime.