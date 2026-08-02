Femeie accidentată la Săpânța, transportată cu elicopterul SMURD la spital

O femeie în vârstă de 78 de ani a fost rănită grav în urma unui accident rutier produs sâmbătă dimineață, 1 august, pe Drumul Național 19, în localitatea Săpânța.

Conform IPJ Maramureș, accidentul s-a produs în jurul orei 09.00. Din primele cercetări reiese că un autoturism care circula dinspre Remeți spre Sarasău a surprins și accidentat femeia în timp ce aceasta traversa drumul printr-un loc nepermis și fără să se asigure.

Victima a suferit răni și a fost preluată de echipajele de intervenție, fiind transportată la spital cu un elicopter SMURD pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.