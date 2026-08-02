Mașină răsturnată într-o intersecție din Baia Mare

Un bărbat de 59 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs sâmbătă dimineață, 1 august, în municipiul Baia Mare. Evenimentul a avut loc în jurul orei 7.00, la intersecția străzii Ion Luca Caragiale cu bulevardul Independenței.

Potrivit informațiilor oferite de IPJ Maramureș, șoferul circula dinspre strada Victor Babeș spre râul Săsar. Ajuns în intersecție, acesta nu ar fi respectat indicatorul rutier „Obligatoriu la dreapta”, a pătruns pe sensul opus de circulație, într-o zonă de șantier semnalizată corespunzător, iar autoturismul s-a răsturnat.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea exactă a alcoolemiei, bărbatului i-au fost recoltate și probe biologice de sânge.