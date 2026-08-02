Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare

Duminică, 2 august 2026, a noua după Sfintele Rusalii, când atenția credincioșilor este îndreptată spre pilda evanghelică a potolirii furtunii pe mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit în mijlocul credincioșilor din Baia Mare, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, în fruntea soborului slujitor al sfântului locaș de închinare.

„După o perioadă pastorală intensă, în care am fost împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, fratele nostru, în teritoriu, în comunitățile și parohiile Episcopiei Maramureșului și Sătmarului la sfințiri, resfințiri, evenimente importante din viața comunităților, iată-ne, la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, mai exact în prima duminică din Postul Adormirii, din nou în mijlocul credincioșilor de la Catedrala noastră Episcopală, împreună cu părinții slujitori, a spus Preasfințitul Episcop Iustin. Postul a început de la 1 august, mai exact de vineri, din 31 iulie, a început perioada Postului Adormirii, care anul acesta ține 15 zile. În toată această perioadă, în Transilvania, unde se pregătesc pelerinaje impresionante către sfintele mănăstiri istorice, Nicula, Rohia, Bixad, Moisei, Prislop, Sâmbăta de Sus, Râmeți, credincioșii participă la slujba Paraclisului Maicii Domnului, care se săvârșește la ceas de seară, și se pregătesc pentru pelerinajul din ajunul sărbătorii, pentru a aduce cinstire Maicii Domnului la Sfânta ei Adormire sau la Sfânta ei Mutare din Moarte la Viață. Până la urmă, cântările bisericii noastre, închinate Maicii Domnului și alcătuite de creatori populari, spun atât de frumos „Tu ești steaua mării și ajuți să treacă dintre cei dintre care te roagă nimeni nu se-neacă”. Deci, Maica Domnului este cea care conduce corabia noastră prin furtună. Pericopa de astăzi este despre potolirea furtunii pe mare, iar Maica Domnului ne ocrotește și ne însoțește. Tot aceeași cântare, spune atât de frumos, „Călător pe o mare veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată”. De altfel, viața în sine, în vremurile pe care le trăim, este foarte încercată și nestatornică și chiar tulburată de lumea în care trăim, de depărtarea de Dumnezeu, de abandonarea valorilor sfinte. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune, Mântuitorului Hristos să ne însoțească în furtună, iar Maica Domnului, în a cărei sfânt post am intrat, să ne ocrotească cu cinstitul Său Acoperământ și să ne acopere cu rugăciunile și ajutorul ei. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Săvârșită sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Sfânta Liturghie a fost una deosebit de frumoasă și folositoare tuturor. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul sfântului locaș, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, directorul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Dr. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, și doi oaspeți sosiți în Baia Mare, Protos. Daniel Tătăran, din Gran Canaria, Spania, de fel din Potău, județul Satu Mare, și Pr. Emanuel Sigartău, care de 10 ani se află în California, SUA, paroh la o comunitate de români, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Sebastian Alexandru Cupşinar, Diac. Dănuț Silviu Pop, manager al Grupului Psaltic „Theologos”, Diac. Vasile Chindriș.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Pr. Ionuț Pleș, și de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop.

Cuvântul de învățătură

Din folositorul cuvânt de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin am reținut mai multe sfaturi duhovnicești, din care am reținut că nu măririle pământești și lumești sunt importante, ci încrederea în Dumnezeu, să avem privirea ațintită asupra lui Histos și să înțelegem că lumea este o mare învolburată pe care suntem călători, că în această lume totul este prăpăstios și amenințător, că natura este soldatul lui Dumnezeu, că pământul își retrage apele în interior că suferă din cauza umanității.

Distincții

În încheiere, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a cordat distincția Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” fiecăruia din cei doi oaspeți, Protos. Daniel Tătăran din Gran Canaria, Spamia, și Pr. Emanuel Sigartău din California, SUA, ambii fii ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

La urmă, corul și credincioșii au cântat o frumoasă priceasnă dedicată Maicii Domnului.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”