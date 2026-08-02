Un tânăr de 23 de ani a fost depistat de jandarmi având asupra sa o substanță susceptibilă de a fi interzisă, în timpul unei acțiuni de patrulare desfășurate în orașul Târgu Lăpuș.
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 1 august, în jurul orei 21.00. Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, jandarmii au observat un bărbat care avea un comportament agitat și care a încercat să plece din zonă imediat ce a văzut echipajul.
După legitimare și efectuarea controlului corporal preventiv, asupra tânărului a fost găsit un plic transparent de tip ZIP LOCK care conținea o substanță albă, susceptibilă de a fi interzisă.
Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, unde au fost continuate procedurile legale pentru clarificarea situației și stabilirea naturii substanței descoperite.
Pagină realizată de Cosmin FILIP
Tânăr prins de jandarmi cu o substanță suspectă, în Târgu Lăpuș
Un tânăr de 23 de ani a fost depistat de jandarmi având asupra sa o substanță susceptibilă de a fi interzisă, în timpul unei acțiuni de patrulare desfășurate în orașul Târgu Lăpuș.