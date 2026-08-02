Tânăr prins de jandarmi cu o substanță suspectă, în Târgu Lăpuș

Un tânăr de 23 de ani a fost depistat de jandarmi având asupra sa o substanță susceptibilă de a fi interzisă, în timpul unei acțiuni de patrulare desfășurate în orașul Târgu Lăpuș.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 1 august, în jurul orei 21.00. Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, jandarmii au observat un bărbat care avea un comportament agitat și care a încercat să plece din zonă imediat ce a văzut echipajul.

După legitimare și efectuarea controlului corporal preventiv, asupra tânărului a fost găsit un plic transparent de tip ZIP LOCK care conținea o substanță albă, susceptibilă de a fi interzisă.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, unde au fost continuate procedurile legale pentru clarificarea situației și stabilirea naturii substanței descoperite.

Pagină realizată de Cosmin FILIP