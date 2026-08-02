Un bărbat aflat pe un ATV a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs vineri seara, 31 iulie, în jurul orei 19.00, pe DN 18, în localitatea Mara.

Potrivit primelor verificări făcute de polițiștii din Sighetu Marmației, în incident au fost implicate un ATV și un autoturism, care circulau pe același drum.

În urma impactului, conducătorul ATV-ului a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru investigații și tratament.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil de producerea acestuia.