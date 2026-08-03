12 case tradiţionale din Breb, readuse la viaţă prin PNRR

Consiliul Județean Maramureș anunță finalizarea proiectului „Patrimoniul vernacular al satului Breb”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care au fost reabilitate și restaurate 12 case tradiționale din localitatea Breb, comuna Ocna Șugatag.

Prin restaurarea acestor case tradiționale, patrimoniul vernacular al satului Breb este conservat pentru generațiile viitoare, iar autenticitatea unuia dintre cele mai reprezentative sate ale Maramureșului este pusă în valoare printr-o investiție care îmbină respectul pentru trecut cu dezvoltarea turismului cultural.

Proiectul și-a propus conservarea patrimoniului cultural și a imaginii satului românesc, prin restaurarea unor gospodării reprezentative pentru arhitectura vernaculară a Maramureșului Istoric. Intervențiile au fost realizate cu respect pentru specificul local, utilizând tehnici tradiționale și materiale naturale precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile pe bază de lut și argilă și acoperișurile din draniță.

„Fiecare dintre cele 12 gospodării păstrează elemente arhitecturale și detalii originale care reflectă măiestria meșterilor de odinioară și identitatea culturală a Maramureșului. Restaurarea acestora contribuie la protejarea patrimoniului construit și la valorificarea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România, inclus în ruta cultural-turistică promovată prin PNRR. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare dintre ele a fost realizat un tur virtual, oferind publicului posibilitatea de a descoperi și explora patrimoniul vernacular al satului Breb de oriunde s-ar afla”, au informat reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş.

Tururile virtuale sunt disponibile pe platforma dedicată proiectului: https://patrimoniul vernacularbreb.maramures.ro/.

Lucrările de restaurare au fost executate de S.C. RUSTIC S.R.L., în conformitate cu principiile conservării patrimoniului construit și cu respectarea specificului arhitectural al gospodăriilor tradiționale din Breb. Proiectul „Patrimoniul vernacular al satului Breb” este implementat de Consiliul Județean Maramureș în cadrul PNRR – Componenta C11: Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. Valoarea totală a proiectului este de 6.483.880,39 lei, din care 4.062.593,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Perioada de implementare este cuprinsă între 25 octombrie 2022 și 31 august 2026.