Băimărenii ar putea fi scutiţi de plata apei pe care nu au putut-o utiliza din cauza avariilor

Băimărenii ar putea să nu mai plătească pentru apa pe care nu au putut să o folosească din cauza avariilor la rețea, spune administrația municipiului. Este o inițiativă la care cei din primărie lucrează deja și pe care primarul spune că o va propune spre aprobare Consiliului Local Baia Mare sub forma unui proiect de hotărâre în luna aceasta.

”Consider că e o decizie în primul rând justă și o propun tocmai pentru că nu este corect ca băimărenii să plătească pentru apa pe care nu au putut să o folosească din motive care nu le aparțin. Concret, analizăm alături de doamna director Alexandrina Bancoș și de experții societății VITAL o modalitate prin care să calculăm consumul mediu zilnic al fiecărui utilizator afectat, iar pentru zilele în care avaria a afectat zona respectivă, acel volum va fi scăzut direct din factură. Nu avem nici pe departe cele mai mari prețuri la apă din România, cum mulți încearcă să inducă public și oricine poate verifica asta cu ușurință. Ceea ce avem, însă, este una dintre cele mai mari investiții de reabilitare, modernizare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din țară, deja demarată.

De ce investim atât în apă și canalizare? Pentru că infrastructura veche este rădăcina problemelor pe care le trăiți și singura soluție reală este să o înlocuim, nu să o petecim! Acestea fiind spuse, am încredere că nu vom găsi opoziție pentru acest demers din partea consilierilor și că vom adopta cât mai curând hotărârea.

Proiectele de investiții se derulează, dar asta înseamnă mult disconfort uneori, pentru că avem de recuperat decenii de stagnare, însă înseamnă și să fim alături de băimăreni atunci când lucrurile nu merg cum trebuie”, a explicat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.