Crosul de la Capătul Lumii aduce alergătorii la Băiuț și promovează istoria locului

Comuna Băiuț va găzdui, în 6 septembrie, prima ediție a Crosului de la Capătul Lumii, o competiție care îmbină sportul cu promovarea istoriei și frumuseților naturale ale zonei. Evenimentul este organizat de AIM Running, alături de Asociația pentru Dezvoltarea Maramureșului, iar înscrierile au fost deja deschise.

Organizatorii spun că întrecerea este mai mult decât o simplă competiție de alergare. Scopul este de a readuce în atenția publicului povestea Băiuțului, o localitate cu tradiție minieră și cu un potențial turistic important.

Traseul cursei de 10 kilometri va trece pe lângă fostul stadion al echipei Minerul Băiuț, loc care amintește de una dintre cele mai frumoase pagini din istoria fotbalului local, atunci când formația a întâlnit Steaua București în Cupa României.

Competiția cuprinde probe de 5 kilometri, 10 kilometri și o cursă pentru copii, iar numărul participanților este limitat la 300. Toți cei înscriși vor primi kit de participare, medalie de finisher, vor beneficia de cronometrare electronică, puncte de hidratare și vor putea concura pentru premiile puse în joc.

Organizatorii spun că își doresc ca participanții să plece acasă cu mai mult decât rezultatul unei curse.

„Prin Crosul de la Capătul Lumii ne dorim să oferim participanților mai mult decât o cursă. Vrem să le oferim ocazia de a descoperi un loc autentic, cu o istorie aparte, peisaje spectaculoase și oameni primitori. Credem că sportul poate deveni un ambasador al comunităților locale și un mod de a pune în valoare locuri care merită descoperite”, au transmis reprezentanții AIM Running.

La rândul său, Maria Nicoleta Muț, în numele organizatorilor, subliniază că inițiativa urmărește să schimbe imaginea satelor din România prin implicarea comunității.

„Să organizezi un cros într-un sat mic poate părea o idee curajoasă. Noi credem că tocmai astfel de idei pot schimba felul în care privim locurile și comunitățile din România. Ne dorim ca acest eveniment să demonstreze că pasiunea, implicarea și colaborarea pot readuce în atenția oamenilor locuri cu istorie, cu oameni extraordinari și cu un potențial imens”, a declarat Maria Nicoleta Muț.

Înscrierile se fac la următorul link: https://www.sanatateprinmiscare.fun/evenimente/crosul-de-la-capatul-lumii/inscrie-te.