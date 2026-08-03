Dispensar medical din Borșa, în modernizare

O nouă unitate medicală din Borșa a intrat într-un amplu proces de reabilitare, iar lucrările sunt în grafic. Este vorba despre dispensarul uman din cartierul Rotundu.

”Unele proiecte nu atrag imediat atenția, dar fac o diferență reală în viața de zi cu zi a borșenilor. Dispensarul medical din cartierul Rotundu a intrat în proces de reabilitare, iar lucrările sunt deja în desfășurare. Vor fi refăcute fațada clădirii, sistemul de colectare a apelor pluviale de pe acoperiș, scările de acces și aleile pietonale din jurul dispensarului. Un spațiu medical îngrijit, sigur și accesibil înseamnă respect pentru pacienți, pentru cadrele medicale și pentru întreaga comunitate”, eu explicat cei din administrația orașului. Investiția este realizată din bugetul local, în urma proiectului inițiat și susținut de consilierul local Claudia Ștețco, care a propus această modernizare pentru a îmbunătăți condițiile oferite locuitorilor din cartier.