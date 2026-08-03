Investiții noi la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare

Autorită­țile județene au noi planuri de modernizare și dotare a unei importante unități spitalicești din municipiul Baia Mare. Este vorba despre Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie.

”Sănătatea maramureșenilor rămâne una dintre priorită­țile Consiliului Județean Maramureș. De fiecare dată când vorbim despre investiții în spitale trebuie să vorbim și despre performanță, iar în Maramureș avem motive reale de mândrie.

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare sunt două unități medicale care își gestionează eficient activitatea și reușesc să își susțină, în mare parte, cheltuielile salariale din veniturile proprii. Este o performanță care ne diferențiază la nivel național, într-un context în care multe spitale din România alocă între 80 și 90% din buget exclusiv pentru salarii. Acest lucru ne permite să privim spre viitor și să investim în ceea ce contează cel mai mult: servicii medicale mai bune și aparatură modernă pentru pacienți. La Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, investițiile continuă. După extinderea realizată prin PNRR și inaugurarea noului Ambulatoriu Integrat, apreciat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, drept unul dintre cele mai bine realizate din România, pregătim noi proiecte în parteneriat”, a spus Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Dezvoltarea Centrului de Sănătate Mintală și dotarea secției de Radiologie și Imagistică

Astfel, autoritățile județene își propun aici o investiție de 2,2 milioane de lei pentru dezvoltarea Centrului de Sănătate Mintală și alta de 1,8 milioane de lei pentru dotarea secției de Radiologie și Imagistică, cu aparatură modernă (RX și ecograf). ”Vom depune aceste proiecte la Ministerul Sănă­tății și sunt încrezător că vom obține finanțarea, așa cum am reușit anul trecut să aducem la Baia Mare RMN-ul 3 Tesla, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală a județului. Cred că un sistem de sănătate performant se construiește prin management responsabil, investiții constante și respect pentru pacienți și cadrele medicale. Acesta este drumul pe care îl urmăm și vom continua să investim în spitalele din Maramureș, pentru ca oamenii să beneficieze de servicii medicale la cele mai înalte standarde”, a conchis șeful administrației județene.