Majorarea tarifelor pentru salubrizare și deszăpezire, respinsă în Consiliul Local Baia Mare

Aleșii municipali au avut pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de săptămâna trecută, un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activităţi ale serviciului public de salubrizare, inclusiv deszăpezire, din Municipiul Baia Mare, realizate în baza contractului de servicii încheiat în data de 23.01.2025.

După discuții aprinse în plen, s-a trecut la vot, însă proiectul nu a întrunit voturile necesare adoptării. ”Le­gat de majorarea tarifelor pentru salubrizare și deszăpezire, s-a solicitat modificarea tarifelor aferente contractului de salubrizare din oraș. Proiectul nu a avut susținerea mea, deoarece au fost identificate mai multe nereguli în modul de calculare a costurilor. Am solicitat oficial o nouă fundamentare a prețurilor, care să respecte cadrul legal și să nu pună presiune nejustificată pe buget sau pe cetățeni”, a explicat Robert Cotos, unul dintre consilierii locali care a votat împotrivă. Și astfel proiectul a primit doar 6 voturi pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri, așa că nu a fost adoptat.