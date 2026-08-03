Pasiune, perseverență și empatie Alexandra Kreiter, absolventă a Liceului Teoretic din Vişeu de Sus, visează să devină medic

Alexandra Kreiter este o tânără ambițioasă, perseverentă și foarte bine organizată, care consideră că succesul se obține prin muncă constantă și învățare pas cu pas. Absolventă a Liceului Teoretic ,,Bogdan- Vodă” din Vișeu de Sus, a fost premiată la olimpiada națională de biologie, a participat la numeroase concursuri și olimpiade, de la cea de limba română, biologie până la cea de matematică. La examenul național de bacalaureat a luat nota cea mai mare, fiind la câteva sutimi de nota maximă la fiecare materie.

Este pasionată de știință, lectură și Formula 1, activități care i-au dezvoltat încrederea în sine și dorința de a nu renunța în fața dificultăților. A participat la numeroase olimpiade din dorința de a învăța lucruri noi și apreciază metodele interactive de predare și activitățile educative. Pentru ea, empatia nu este doar o calitate, ci un mod de a privi lumea și de a-și exprima umanitatea: vede în fiecare om o poveste care merită ascultată, iar în fiecare gest de bunătate o șansă de a schimba o viață. Sensibilitatea, căldura sufletească și dorința sinceră de a fi alături de cei aflați în nevoie îi conturează personalitatea. A ales să studieze medicina generală și își dorește să devină medic, preferabil cardiolog pediatru, pentru a îngriji copiii și a transforma compasiunea în vindecare.

R: Felicitări pentru rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. Cum ți s-a părut acest examen?

A.K.: Pentru mine examenul de bacalaureat reprezintă încununarea succesului meu din ciclul liceal. A fost un examen la care am avut emoții. Pentru mine, totuși, a fost destul de ușor, dar ca să ajung să zic că un asemenea examen mi s-a părut ușor, trebuie să mărturisesc că am recurs la o pregătire temeinică încă din clasa a noua. Și nu mă refer la faptul că am început subiecte de bacalaureat în clasa a noua, nu, ci la faptul că nu am amânat nicio lecție învăţată la școală, am învățat totul la momentul potrivit, câte o bucățică din materie pas cu pas, ceea ce a făcut pregătirea pentru bacalaureat mult mai ușoară în clasa a XII-a.

R: Care au fost principalele tale activități educaționale preferate din timpul liceului?

A.K.: Activitățile mele preferate au fost cu siguranță cele care implicau toți colegii și care ne învățau materia într-un mod mai nonconformist. De exemplu, scenetele pentru operele la română ne-au ajutat pe toți să ținem mult mai bine minte eseurile sau lecțiile aplicative de la ora de biologie au contribuit nespus la insuflarea dragostei pentru această materie în inimile tuturor. Totodată, un eveniment care a fost organizat de liceu și care m-a surprins în mod plăcut a fost cursul de prim ajutor, care este esențial pentru oricine, nu doar pentru viitori medici, putând deveni astfel un erou prin salvarea de vieți în anumite situații neprevăzute.

R: Care au fost hobby-urile tale în timpul liceului?

A.K.: Hobby-urile mele din timpul liceului s-au centrat mai mult pe latura umană. Lecturarea cărților de beletristică ce au reprezentat în momentele cele mai dificile prietenii mei statornici. Totodată, personajele m-au încurajat și m-au învățat să am mai multă încredere în mine, contribuind la rezultatele mele frumoase. Printre multe alte pasiuni pe care le am se mai numără și pasiunea pentru Formula 1. Acest sport m-a învățat să lupt în continuu și să nu mă dau niciodată bătută. Piloții sunt oamenii care m-au ambiționat și m-au făcut și pe mine să muncesc din greu, admirându-le perseverența și tăria de caracter de care dau dovadă.

R: De-a lungul anilor de liceu ai participat la numeroase concursuri și olimpiade școlare. Ce te-a motivat să te implici în acestea?

A.K.: Ce m-a motivat cel mai mult să particip la olimpiade a fost pasiunea mea pentru știință și totodată dragostea de a învață lucruri noi.

R: Ce specializări ai recomanda tinerilor care termină gimnaziul acum?

A.K.: Cred ca răspunsul premium pe care îl pot da la această întrebare este să aleagă specializarea care o consideră ei cea mai potrivită pentru viitorul lor. Mi se pare esențial ca în viață să alegi drumul care îți place, deoarece este mult mai ușor să mergi pe un drum lin întins, decât pe unul abrupt cu pietre. Dar pentru cei care sunt indeciși în privința viitorului, eu le recomand profilul științe ale naturii, profil pe care l-am terminat și eu, deoarece îți deschide foarte multe uși. Eu, de exemplu, sunt acum studentă la medicină, alți colegi la biologie, la inginerie, la calculatoare, farmacie, alții se pregătesc să dea admiterea la Academia de Poliție.

R: Ce calități consideri că merită dezvoltate de către un tânăr în zilele noastre?

A.K.: Consider că cea mai importantă calitate a unui tânăr este empatia. Într-o eră a calculatoarelor, a inteligenței artificiale, am devenit cu toții atât de reci, de nepăsători. Majoritatea trecem pe lângă o persoană săracă sau un câine abandonat de pe stradă, fără a clipi. Ce spune asta despre noi ca oameni? Noi, tinerii, reprezentăm viitorul lumii și de aceea mi se pare esențial să fim în continuare empatici, să ne pese! Asta este ceea ce ne face oameni și nu roboți.

R: Ce specializare intenționezi să urmezi la facultate?

A.K.: La facultate voi merge mai departe pe specializarea medicină generală. Acesta a fost visul meu de când eram mică și acum, în sfârșit, pot spune că am reușit să fac un pas esențial spre a-l face realitate. Multă lume zice că e foarte greu, că sunt șase ani și că e mult, dar sunt convinsă că, dacă îmi voi păstra încrederea în mine, în Dumnezeu și perseverența din anii din liceu, voi reuși. Scopul final oricum este să ajung me­dic pentru a ajuta cât mai mulți oameni, în orice mod pot eu.

R: Unde te vezi după terminarea facultății?

A.K.: După facultate, mă văd la rezidențiat, unde mă voi obișnui cu spitalul și cu tratarea pacienților. Deocamdată, îmi doresc să aleg cardiologia pediatrică din dragostea mea pentru copii. Și pe plan personal, mă văd aceeași persoană caldă și empatică, pregătită să ajute mereu pe toată lumea.

Monica Grad, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic ,,Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus