S-a inaugurat Centrul de Zi pentru vârstnici din Desești

Inaugurarea Centrului de Zi pentru Vârstnici din Desești, a fost un moment de suflet atât pentru părintele Ioan Ardelean, parohul comunei și managerul proiectului, cât și pentru Florian Sălăjeanu, membru fondator ASSOC, respectiv Bianca Pricop Sălăgeanu, vicepreședintele organizației.

Noul Centru de Zi pentru Vârstnici de la Desești va oferi acces la servicii care oferă sprijin, recuperare și companie, tot mai necesare în comunitățile rurale. Conferința inau­gurală a subliniat această necesitate. ”Pentru ASSOC, prezența la evenimentul organizat de părintele Ioan Ardelean a fost și o probă a faptului că semințele plantate în trecut, în proiecte comune și în dorința de a sluji oamenii, continuă să rodească dacă se întâlnesc oamenii potriviți. Îl felicităm pe părintele Ioan Ardelean și întreaga echipă implicată pentru această realizare și le do­rim ca noul centru să aducă liniște și sănătate vârstnicilor care îi vor trece pragul”, au declarat reprezentanții ASSOC Baia Mare.