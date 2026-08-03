Spațiile primăriei din Sighet destinate relației cu publicul, reabilitate

Sighetenii vor fi primiți la primărie în spații reabilitate de acum înainte. Asta datorită finalizării unui proiect ce are ca scop o administrație mai eficientă și mai aproape de oameni.

”Respectul față de comunitate se vede și în modul în care vă primim atunci când veniți în primărie. De aceea, am modernizat mai multe spații destinate relației cu publicul, cu accent pe casierie, astfel încât fiecare vizită să se desfășoare în condiții mai bune, într-un mediu modern, curat și primitor. Aceste investiții nu sunt doar despre renovarea unor încăperi, ci despre grija pe care o avem pentru confortul și timpul fiecărui cetățean. Ne dorim ca serviciile oferite de primărie să fie la standarde cât mai bune, iar fiecare persoană care ne trece pragul să simtă că este tratată cu respect. Continuăm să investim atât în infrastructură, cât și în calitatea serviciilor publice”, au menționat cei din primărie.