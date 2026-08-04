Cod roșu de caniculă și temperaturi de până la 41 de grade în mai multe județe

ANM anunță un nou val de caniculă în aproape toată țara, cu temperaturi de până la 41 de grade, cod roșu în mai multe județe din vest și avertizări de instabilitate atmosferică în următoarele zile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineață o informare meteorologică și mai multe avertizări cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, valabile în următoarele zile.

Meteorologii anunță temperaturi extreme, disconfort termic accentuat, nopți tropicale și o serie de episoade de instabilitate atmosferică.

Meteorologii avertizează că „marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în toate regiunile, iar vineri (7 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului”.

Temperaturile maxime vor varia între 29-31 de grade pe litoral și până la 40-41 de grade în Banat și Crișana, în timp ce nopțile vor rămâne tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică.

Marți și miercuri acestea vor afecta în special zona Carpaților Orientali, joi cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri jumătatea de nord a țării și izolat restul teritoriului. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, pe alocuri, grindină.

În intervalul 4 august, ora 10.00 – 5 august, ora 10.00, este în vigoare un cod galben pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei.

ANM precizează că „se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități”.

Temperaturile maxime vor ajunge între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și până la 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. În unele zone, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade.

Tot marți, un cod portocaliu va fi valabil în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

Meteorologii anunță temperaturi maxime între 35 și 39 de grade, cele mai ridicate fiind prognozate în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cea mai severă avertizare este codul roșu emis pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde sunt prognozate temperaturi apropiate de recordurile absolute ale lunii august.

„În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august”, avertizează ANM.

Temperaturile maxime vor ajunge la 38-39 de grade în Satu Mare și la 39-40 de grade în Bihor, Arad și Timiș, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 24-26 de grade.

Pentru perioada 5 august, ora 10.00 – 6 august, ora 10.00, ANM menține avertizările de caniculă.

Codul galben va fi valabil în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, unde temperaturile vor ajunge până la 36-37 de grade în Muntenia.

Codul portocaliu va viza Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul și centrul Munteniei, cu temperaturi între 35 și 38 de grade și un disconfort termic accentuat.

Miercuri și joi, codul roșu va fi extins și va afecta județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Potrivit meteorologilor, „temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin”.

ANM avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de până la 25-26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în dealurile Crișanei.

(sursa: Mediafax)