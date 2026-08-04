Două noi investiții stau să înceapă în Recea

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Vești bune pentru cetățenii din Recea. Primăria comunei anunță că alte proiecte importante de infrastructură, care vizează comunitatea locală, vor începe în curând.
Astfel, în perioada următoare, vor începe lucrările pentru realizarea rețelei de canalizare pe strada Ulița Mare. Data efectivă de începere a lucrărilor va fi anunțată din timp, astfel încât toți locuitorii afectați să poată lua măsurile necesare. Apoi este vorba despre asfaltarea străzii Aeroportului, tot din localitatea Recea. Referitor la lucrările de aici, turnarea stratului de asfalt se va executa imediat după finalizarea recepției calitative a lucrărilor pregătitoare și a inspecției video a tronsoanelor executate.

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