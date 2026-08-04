Unul din cele mai antipatice blocaje se petrece la acest moment în Valea Chioarului, pe E 58, datorită lucrărilor la rețeaua de gaz, se nasc cozi ce se perpetuează apoi până peste Mesteacăn.
Mai liniștit e șantierul de reparații drumuri dintre Suciu de Sus și Groșii Țibleșului, se repară marginile roase ale drumului județean. Culmea, nu se intervine deloc în cele două sate Suciu, unde avem probabil unul din cele mai rele drumuri în localitate din județ.
Drumuri în șantier în Maramureș, blocaje
Unul din cele mai antipatice blocaje se petrece la acest moment în Valea Chioarului, pe E 58, datorită lucrărilor la rețeaua de gaz, se nasc cozi ce se perpetuează apoi până peste Mesteacăn.