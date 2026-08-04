Echipamente noi pentru dotarea Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș

Printr-o donație în valoare de 10.000 de dolari, oferită Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș prin intermediul Grupului Ziariștilor Donatori de Sânge (GZDS), au fost achiziționate echipamente și consumabile esențiale pentru desfășurarea activității de donare, preparare, testare, conservare și distribuție a sângelui și componentelor sanguine.
Fondurile au permis achiziționarea unui hemomixer, a unui spălător pentru microplăci ELISA, a recipientelor necesare funcționării acestuia, a unui congelator clasa E, 160 L Vortex, precum și a unei imprimante termice Zebra ZD421. Aceste echipamente contribuie la creșterea eficienței și siguranței proceselor desfășurate în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș și susțin respectarea standardelor de calitate necesare în domeniul transfuziei sanguine. Pamela Mack, operations director, PMCC și director general Eaton Electro Producție a subliniat importanța investițiilor în proiecte care generează un impact pozitiv și durabil în comunitate: ”La Eaton, credem că succesul unei companii este strâns legat de bunăstarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Suntem mândri să contribuim la modernizarea Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș și să susținem accesul la servicii medicale sigure și de înaltă calitate. Această investiție reflectă angajamentul nostru continuu față de sănătate, responsabilitate socială și dezvoltarea sustenabilă a comunității locale. Mulțumim partenerilor noștri de la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș și Grupul Ziariștilor Donatori de Sânge pentru colaborarea care a făcut posibil acest proiect cu impact real pentru donatori și pacienți”. La rândul său, Daniela Ștefania Veber, director al Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș a adăugat că ”Eaton Electro Producție este compania cu care avem o colaborare îndelungată și deosebit de valoroasă. Atât echipa din România, cât și cea din Statele Unite au înțeles importanța implicării sociale și medicale în sprijinul comunității maramureșene. Le mulțumim pentru promptitudinea și deschiderea cu care au răspuns nevoilor noastre”. De asemenea, Doina Giurgiu, președinta Grupului Ziariștilor Donatori de Sânge, a evidențiat beneficiile aduse de această investiție: ”Această aparatură modernă contribuie la eficientizarea activității personalului medical și la îmbunătățirea serviciilor oferite donatorilor de sânge. Ne dorim ca parteneriatul cu Eaton Electro Producție să continue și în viitor, cu aceeași preocupare pentru binele comunității”.
Echipamente noi pentru dotarea Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș
Printr-o donație în valoare de 10.000 de dolari, oferită Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș prin intermediul Grupului Ziariștilor Donatori de Sânge (GZDS), au fost achiziționate echipamente și consumabile esențiale pentru desfășurarea activității de donare, preparare, testare, conservare și distribuție a sângelui și componentelor sanguine.